Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra flaş gelişme! O kişiler için fethi kabir kararı!

Yıllardır faili meçhul olarak kalan ve Türkiye 'nin en dikkat çeken dosyalarından biri haline gelen cinayette, Adalet Bakanı Akın Gürlek 'in devreye girmesiyle hız kazanan süreçte dün önemli bir gelişme yaşandı.

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün Çağla Tuğaltay'ın öldürüldüğü apartmanda başsavcılık vekili, olaya bakan savcı ve cinayet büro amirliği ekipleri yer aldığı çalışmada geniş kapsamlı keşif yapıldı.

Olay günü yaşananların yeniden canlandırıldığı çalışmalarda, Çağla'nın eve hangi güzergâhtan geldiği, apartman içinde seslerin duyulup duyulmadığı ve tanıkların iddialarının teknik olarak mümkün olup olmadığı incelendi.

KAN LEKELERİ YERLERİ BELİRLENDİ

Keşif sırasında, olaydan yıllar sonra ortaya çıkan bazı tanıkların ifadeleri doğrultusunda da inceleme yapıldı. Tuğaltay'ların dairesinin karşısında oturan Melin Kazancı'nın, olay günü apartmanın dışında gördüğünü iddia ettiği kan lekelerinin bulunduğu noktalar tek tek gösterildi.