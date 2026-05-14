Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk sorular! Türkiye bu cevaplara şok oldu

ATV'nin en çok izlenen programlarından biri olan ve Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında, 1 milyon TL'lik soruya kadar ulaşan yarışmacılar her zaman büyük merak uyandırıyor. Bilgisi ve stratejisiyle bu zorlu aşamaya gelmeyi başaran isimler, yarışmaya damga vuran anlarıyla hafızalarda yer ediniyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster? tarihine damga vuran o "milyonluk soru"lar…
2013 yılında ekrana atv'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı. Üniversite öğrencisi olan Şeyma Özin, 1 milyonluk soruya ulaşan ilk yarışmacı oldu. İlk 1 milyonluk soru Herodot'tan geldi.
Herodot'un yazdığı, Mısır firavununun dilin kökeni deneyinde, doğunca çobana verilerek kapatılan, o dahil kimseyle konuşturulmayan çocuğun söylediği ilk kelime nedir?
A: Ver
B: Anne
C: Ekmek
D: Su
Doğru Cevap: C: Ekmek
1 milyonluk soru hakkında fikri olmayan ama cevap vermeye karar veren Şeyma Özin, A şıkkı "Ver" cevabını verdi. Soruya yanlış yanıt veren Özin, 15 bin TL kazandı.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 2. kez 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazanan 19 yaşındaki Galatasaray Lisesi öğrencisi Çağdaş İrfan Yıldırım oldu.
Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?
A: Deniz
B: Güneş
C: Arı
D: Kalem
Doğru Cevap: C: Arı
Risk almak istemeyen Çağdaş İrfan Yıldırım, 1 milyonluk soruda çekilmeye karar verdi. Eğer devam etseydi doğru yanıtı verecek olan Yıldırım, 250 bin TL alarak yarışmadan ayrıldı.
12. Soruya kadar ulaşmayı başaran Arda Ayten, İstiklal Marşı ile ilgili soruyu kısa sürede bildi.
On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?
A: Vatan
B: Kan
C: Toprak
D: Yurt
Doğru Cevap: C: Toprak
Genç yarışmacı Arda Ayten, sorunun cevabını İstiklal Marşı'nı baştan sona okuyarak buldu. "Toprak" cevabını veren Ayten, 1 milyon TL'lik ödülün ilk sahibi oldu.
Sorulara doğru yanıt vererek adım adım finale yürüyen Rabia Birsen Göğercin, tüm Türkiye'nin kalbini kazandı. Hikayesiyle izleyicilere duygu seli yaşatan Rabia Birsen, 1 milyonluk soruyu açtırdı.
Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?
A: Ş
B: V
C: G
D: H
Doğru Cevap: B: V
Rabia Birsen Göğercin soruya B şıkkıyla cevap verdi. "V" harfini seçen Göğercin, doğru cevap vererek 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.