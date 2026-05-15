Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme! Tüm dikkat o incelemede: Gözler Van'da

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş (21), 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolmuş, 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İspanya'da açılamayan Rojin'in cep telefonunun Çin'e gönderilmesi amacıyla resmi işlemlerinin başladığını açıklamıştı.
Açıklamanın ardından yeni bir gelişme yaşandı.
ÇİN'DEN BAZI BİLGİLER TALEP EDİLDİ
Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz, Rojin Kabaiş soruşturmasıyla ilgili olarak yeni gelişme yaşandığına dikkat çekerek, "Telefonun ispanya'da açılamaması üzerine, ailenin avukatları tarafından bir talep yapıldı. Bu talep, telefonun üretici firmasıyla iletişime geçilerek orada açılıp açılamayacağının netleştirilmesi yönündeydi. İçişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılan yazışmalar sonucunda Çin'den bazı bilgiler talep edildi, bu bilgiler kendilerine iletildi ve telefonun bu bilgiler doğrultusunda analiz için talep edilip edilmeyeceği konusunu bekliyoruz" dedi.
ÖZEL EKİP VAN'A GELİYOR
Baro Başkanı Sinan Özaraz, naz istasyonu analizi yapmak üzere özel bir ekip görevlendirildiği ve bu heyetin çalışmalarını yürütmek üzere önümüzdeki hafta Van'a geleceğini söyledi.
BAKAN GÜRLEK TALİMAT VERMİŞTİ
Soruşturmayla ilgili ailenin ve avukatların görüşlerini dinleyen Bakan Gürlek, olayın çözülmesi için devlet olarak her türlü imkanla çalışıldığını kaydederek, ailenin ve avukatların dile getirdiği daraltılmış baz çalışması için teknik imkan varsa bakılacağını ifade etmişti.
"SONUNA KADAR ÜZERİNE GİDECEĞİZ"
Tüm delillerin tekrar inceleneceğini ve daraltılmış baz kayıtlarının isteneceğini vurgulayan Bakan Gürlek şöyle konuşmuştu:
"Hayatının baharında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz. Biz üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu birimin kuruluş amacı da bu. Özellikle faili meçhul kalmış cinayetlerde sonuna kadar gitmek. Rojin kardeşimiz hayatının baharında gencecik kızcağızken, tam olay belli değil cinayet mi, intihar mı? Bunu çözmemiz lazım. Bizim zaten konumuz bu, savcılığın bunun tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii bu konuda bütün hususların en ince noktaya kadar araştırılması lazım."
Kendi eşinin de Vanlı olduğunu ifade eden Bakan Gürlek, aileyle yakından ilgilenerek, devletin yapabileceği ne varsa yerine getirileceğini vurgulamıştı.