YKS'YE KAÇ GÜN KALDI? | Üniversite sınavı ne zaman, saat kaçta? YKS yerleri ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT oturum saatleri

Üniversiteye giriş sürecinin en önemli aşamalarından biri olan YKS öncesinde adaylar, yoğun çalışma temposunu sürdürürken ÖSYM'den gelecek resmi açıklamalara odaklanıyor. 2026 YKS oturum tarihleri doğrultusunda hazırlıklar hız kazanırken, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih de adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci için kritik sürecin ayrıntıları netleşmeye devam ediyor. YKS'ye kaç gün akldı? Üniversite sınavı ne zaman? İşte detaylar…
YKS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Üniversite adaylarının katılım sağlayacağı sınav üç ayrı oturum halinde uygulanacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT) cumartesi günü yapılırken, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise pazar günü adaylarla buluşacak.
Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler hazırlık sürecine hız verirken, uzmanlar özellikle son haftalarda deneme sınavı ve zaman yönetimine ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
TYT, AYT VE YDT OTURUM SAATLERİ NASIL OLACAK?
ÖSYM takvimine göre TYT oturumu 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. AYT ise 21 Haziran 2026 Pazar günü yine saat 10.15'te uygulanacak ve sınav süresi 180 dakika olacak.
Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. YDT'ye katılacak adaylar için sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınav binalarında hazır bulunmaları gerekiyor.
YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 YKS sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. ÖSYM'nin önceki yıllardaki uygulamalarına göre sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce yayımlanması bekleniyor.
Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ulaşabilecek. Belgelerde adayın sınava gireceği okul, salon ve sıra bilgileri yer alacak.
YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?
2026 YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye geri sayım sürüyor. Bugün itibarıyla sınava yaklaşık 38 gün kaldı. Adaylar kalan sürede eksik konularını tamamlamaya ve soru çözüm hızlarını artırmaya odaklanıyor.