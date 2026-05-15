CUMA SELASI VE NAMAZI SAATLERİ 15 MAYIS | Cuma selası saat kaçta okunacak? Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir ve Ankara'da cuma ezanı saat kaçta?

15 Mayıs Cuma günü vatandaşlar, cuma namazı öncesi okunan sela saatlerini ve il il değişen vakitleri araştırıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere illere göre farklılık gösteren sela ve cuma saatleri...
Peki bugün cuma selası saat kaçta okunacak, sela öğle ezanından kaç dakika önce verilecek? Cuma namazı saat kaçta? 15 Mayıs Cuma namazı saat kaçta okunacak? Detaylar haberimizde…
CUMA SELASI NE ZAMAN, ÖĞLE EZANINDAN KAÇ DAKİKA OKUNUR?
Cuma selası, cuma namazına 45 dakika ya da bir saat kala okunur.
Cuma Selası, müezzinlerin minareden yüksek sesle salavat getirmeleri, hem insanların salavat getirmelerini hatırlatmak yönünden hem de yoğun olarak çalışan insanlara cuma namazını hatırlatmaları bakımından okunmaktadır. Böylece selâyı duyan kişinin, o günün cuma olduğunu hatırlaması mümkün olmaktadır.
CUMA NAMAZI VAKİTLERİ 15 MAYIS 2026
Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Buna göre tüm kentlerin Cuma namazı saatleri şu şekilde olacak;
İSTANBUL: 13:05
ANKARA: 12:50
İZMİR: 13:13