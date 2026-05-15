DGS BAŞVURULARI BAŞLADI | 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman, saat kaçta? DGS son başvuru tarihi ne zaman?

DGS sınav tarihi ve başvuru süreci, 2026 yılında da adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı'nın Temmuz ayında yapılması planlanıyor. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim önlisans programı mezunlarının lisans eğitimine geçişinde kullanılan sınav için başvuru tarihleri ÖSYM'nin resmi başvuru kılavuzu ile netleşiyor. Adaylar başvuru sürecinin ardından sınav giriş belgelerine ÖSYM AİS üzerinden ulaşabilecek. Sayısal ve sözel bölümlerden oluşan sınavda doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı değerlendirilerek puanlama yapılacak. Sınava kısa süre kala açıklanan sınav yerleriyle birlikte adayların hazırlık süreci hız kazanırken, 2026 DGS başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM duyurularıyla kesinleşiyor.