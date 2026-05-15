DGS BAŞVURULARI BAŞLADI | 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman, saat kaçta? DGS son başvuru tarihi ne zaman?

DGS sınav tarihi ve başvuru süreci, 2026 yılında da adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı'nın Temmuz ayında yapılması planlanıyor. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim önlisans programı mezunlarının lisans eğitimine geçişinde kullanılan sınav için başvuru tarihleri ÖSYM'nin resmi başvuru kılavuzu ile netleşiyor. Adaylar başvuru sürecinin ardından sınav giriş belgelerine ÖSYM AİS üzerinden ulaşabilecek. Sayısal ve sözel bölümlerden oluşan sınavda doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı değerlendirilerek puanlama yapılacak. Sınava kısa süre kala açıklanan sınav yerleriyle birlikte adayların hazırlık süreci hız kazanırken, 2026 DGS başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM duyurularıyla kesinleşiyor.
DGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 ÖSYM sınav takvimini göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
DGS 2026 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Sınava başvurular, 15 Mayıs-2 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir. Başvuru merkezlerinden yapılacak başvurular resmî iş günlerinde ve çalışma saatleri içinde yapılabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-DGS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz ile başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacaktır.
Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.