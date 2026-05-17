Bu balık zehriyle ölümcül tehlike saçıyor! Dişleri jilet gibi, dikenleri zehirli! Uzmandan 'Bu balığın şakası yok' uyarısı!





"DİŞLERİ BİR TENEKE KUTUYU PARÇALAYACAK GÜÇTE"



Balon balığının sadece dikenlerinin değil, çene yapısının da inanılmaz bir yıkım gücüne sahip olduğunu belirten Balcı, "Dişleri o kadar kuvvetli ve çene yapısı o kadar güçlü ki, teneke kutuyu bile saniyeler içinde parçalayabiliyor. Yanlışlıkla elinizi kaptırırsanız çok ciddi yaralanmalara neden olabilir. Bu balığın kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor. Etinde yüksek oranda toksin (zehir) barındırıyor. Yediğiniz zaman doğrudan zehirler ve geri dönüşü olmayan ölümcül sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı.