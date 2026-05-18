Aydın Çavuşoğlu yaşamını yitirdi

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde ofisinde yaralı halde bulunan iş insanı Aydın Çavuşoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Türkler Mahallesi'nde 5 Mayıs'ta akaryakıt istasyonundaki ofisinde yaralı halde bulunan ve hastaneye kaldırılan Çavuşoğlu (52), müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi olan Aydın Çavuşoğlu'nun cenazesinin bugün Türkler Merkez Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ise "Aydın Çavuşoğlu'nun ruhsatlı tabancasıyla yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını" açıklamıştı.