Canlı yayında silah kullanımını anlattılar

ABD ile İran arasındaki gerginlik devam ederken İran Devlet Televizyonları'nda olası bir savaş durumu için halka silah kullanımının anlatıldığı görüldü. ABD ile İsrail'in 28 Şubat saldırılarıyla başlayan İran Savaşı, müzakereler sonrası askıya alınsa da Orta Doğu'daki gergin hava devam ediyor. ABD ile Pakistan arabuluculuğunda görüşmelere devam ederken İran tarafından bazı görüntüler geldi. İran Devlet Televizyonları, sivillere silah kullanmanın temel yöntemlerini öğretmeye başladı. Aynı zamanda hedef olarak BAE bayrağı gösterilmesi ise dikkat çekti.