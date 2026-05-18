Çorlu’daki çatışmada 2 polis şehit oldu

TEKİRDAĞ'DA bir iş merkezine yapılan silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden sivil asayiş ekiplerine şüpheli tarafından ateş açıldı. Açılan ateşte 2 polis memuru şehit düştü. Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde, kavga çıktı. İş merkezinin ikinci katından silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde bulunan sivil asayiş ekiplerine şüpheli tarafından ateş açılması sonucu 2 polis memuru ağır yaralandı. Çıkan çatışmada şüpheli etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç hayatını kaybetti.