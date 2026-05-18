İsrail’in Lübnan’daki saldırıları sürüyor

İSRAİL ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Doğu Zavtar beldesini hava saldırısıyla hedef aldı. Haberde, İsrail'e ait insansız hava aracının Nebatiye'deki Cebşit beldesine saldırı düzenlediği belirtildi. Ülkenin doğusundaki Suhmur beldesinin 2 hava saldırısıyla hedef alındığı, saldırılarda tavuk çiftlikleri ve ahırların vurulduğu kaydedildi. İsrail savaş uçaklarının güneydeki Sur kentine bağlı Tayr Diba beldesine iki hava saldırısı gerçekleştirdiği, saldırılarda sağlık görevlilerinin yaralandığı ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Bint Cubeyl ilçesinde Kefra ile Deyr Amis beldeleri arasındaki bölgenin de hava saldırısıyla hedef alındığı kaydedildi. Sur kentindeki Sadikin ile Cibal el-Butm beldeleri arasındaki Habl er-Rafi bölgesine hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusunun, Sur'un güneydoğusundaki Zıbkin beldesi çevresini de iki kez vurduğu belirtildi.