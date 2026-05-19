BANKALAR 19 MAYIS'TA TATİL Mİ? | Bugün bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bankaların çalışma durumu merak ediliyor. Resmi tatil kapsamında yer alan 19 Mayıs'ta bankalar kapalı olacak ve şube üzerinden hizmet verilmeyecek. Bankacılık işlemleri dijital kanallar üzerinden sürerken, EFT ve havale gibi işlemler ise tatil sonrası ilk iş gününe aktarılacak. İşte detaylar…
19 MAYIS SALI BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
19 Mayıs resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor. Bu nedenle bankalar da 19 Mayıs Salı günü kapalı olacak. Ancak bankalar 20 Mayıs Çarşamba günü çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.
19 MAYIS BORSA İSTANBUL KAPALI MI, İŞLEM YAPILACAK MI?
Borsa İstanbul resmi tatil takvimine göre 19 Mayıs Salı günü kapalı olacak ve seans yapılmayacak.