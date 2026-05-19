BANKALAR 19 MAYIS'TA TATİL Mİ? | Bugün bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bankaların çalışma durumu merak ediliyor. Resmi tatil kapsamında yer alan 19 Mayıs'ta bankalar kapalı olacak ve şube üzerinden hizmet verilmeyecek. Bankacılık işlemleri dijital kanallar üzerinden sürerken, EFT ve havale gibi işlemler ise tatil sonrası ilk iş gününe aktarılacak. İşte detaylar…