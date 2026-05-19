KARGOLAR 19 MAYIS'TA AÇIK MI? | Bugün kargolar çalışıyor mu? 19 Mayıs'ta kargolar dağıtıma çıkıyor mu?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olmasıyla birlikte kargo firmalarının çalışma durumu gündeme geldi. Gönderi yapacak veya teslimat bekleyen vatandaşlar, "19 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. PTT, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo ve DHL Kargo'nun bayram günündeki hizmet planları merak edilirken, resmi tatil nedeniyle bazı şubelerde hizmetlerin sınırlı olabileceği değerlendiriliyor. 19 Mayıs'ta kargolar açık mı? İşte 19 Mayıs Salı günü kargo firmalarının çalışma durumu…
19 Mayıs 2026 Salı günü resmi tatil olduğu için PTT Kargo şubeleri hizmet vermeyecek. Şubelerin kapalı olması nedeniyle kargo kabulü ve dağıtım işlemleri de bu tarihte yapılmayacak. PTT Kargo, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibarıyla normal çalışma düzenine geri dönecek.
Özel kargo firmalarında ise süreç farklı ilerleyebilir. MNG, Yurtiçi, Aras Kargo ve Sürat Kargo gibi firmaların 19 Mayıs'ta hizmet vermesi bekleniyor. Vatandaşlar şubelere giderek gönderi oluşturabilecek, teslimatlarını alabilecek ve dağıtım süreçleri devam edebilecek.