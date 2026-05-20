Bugün TV'de neler var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? | 20 Mayıs Çarşamba 2026 yayın akışları...

İzleyicilerin planlarını organize edebilmesi için 20 Mayıs 2026 Çarşamba gününe ait TV yayın akışı ön plana çıktı. Yayınlanan kanal programlarıyla birlikte ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV ve TV8 ekranlarında yayına gelecek diziler, yarışmalar, maçlar ve eğlence programları netleşti.
20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kuruluş Orhan
20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Eşref Rüya
20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Aramızda Kalsın
19.00 Star Haber
20.00 Çirkin
23.30 Sevdiğim Sensin
20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.40 Beni Böyle Sev
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.20 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Maç Önü
22.00 Freiburg-Aston Villa | UEFA Avrupa Ligi Final Futbol Karşılaşması
20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Ekstra
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026