Haberler Yaşam Bugün TV'de neler var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? | 20 Mayıs Çarşamba 2026 yayın akışları...

ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV ve TV8 kanallarının yayın akışı akşam saatlerinde dinlenirken izleyecek program arayanlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Böylece 'Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve programlar var?' soruları televizyon izleyicilerinin gündeminde yer aldı. İşte 20 Mayıs 2026 Çarşamba gününe ait TV yayın akışı detayları…

İzleyicilerin planlarını organize edebilmesi için 20 Mayıs 2026 Çarşamba gününe ait TV yayın akışı ön plana çıktı. Yayınlanan kanal programlarıyla birlikte ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV ve TV8 ekranlarında yayına gelecek diziler, yarışmalar, maçlar ve eğlence programları netleşti.

20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kuruluş Orhan

20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya

20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Çirkin

23.30 Sevdiğim Sensin

20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.40 Beni Böyle Sev

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.20 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Maç Önü

22.00 Freiburg-Aston Villa | UEFA Avrupa Ligi Final Futbol Karşılaşması

20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Survivor Ekstra

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

