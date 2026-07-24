Bariyerlere dalan sürücünün uzvu koptu! Otoyolda korkunç kaza!

Edinilen bilgiye göre, 34 FSP 614 plakalı A.A. idaresindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan kamyon orta refüjdeki bariyerlere dalmasının ardından sürüklenerek karşı şeride geçti.

Kazanın şiddetiyle sürücü A.A. yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından uzuv kaybı yaşadığı tespit edilen sürücü A.A., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.