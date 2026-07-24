Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! O isim tutuklandı...

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Gülistan Doku soruşturmasında çok kritik bir gelişme daha yaşandı. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in aralarında bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti.
Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 15 kişi gözaltına alınmıştı. Dün sabah düzenlenen operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden güvenlik korucusu F.Ö. "Kasten öldürmeye yardım ile suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklanırken, hafriyat işiyle uğraşan O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle soruşturmada tutuklu sayısı 13'e yükselmişti.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, güvenlik korucusu Yılmaz Arslan ve ACA bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca bugün adliye sevk edildi.
MEHMET ACA TUTUKLANDI
Tunceli'de, Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Gülistan'n SIM kartında işlem yapan tutuklu Gökhan Ertok'un patronu Mehmet Aca, çıkarıldığı mahkemede 'Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalma suçu,' ile 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından tutuklandı. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken Mehmet Aca, cezaevine gönderildi.
Diğer şüphelilerin ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
VALİ SONEL'İN EŞİ HANDAN SONEL TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında valilik konutunda görev yapan tanıkların ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan Handan Sonel, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Sonel, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen dönemin güvenlik korucusu Y.A.'nın savcılıktaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Gülistan Doku soruşturmasında son tutuklamayla birlikte dosyada yürütülen adli süreç yeni bir aşamaya taşınırken, diğer şüphelilere ilişkin işlemlerin de devam ettiği bildirildi.