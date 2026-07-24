Haberler Yaşam Horlayanlara kötü haber: Hem boşanma hem tazminat sebebi Horlayanlara kötü haber: Hem boşanma hem tazminat sebebi Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal niteliğinde bir boşanma kararına imza attı. Eşine şiddet uygulayıp hakaret eden erkeğin; 'uykusunda aşırı horlaması ve diş gıcırdatmasını' da ağır kusur sayan Yüksek Mahkeme, ayrı odalarda yatmaktan eşini sorumlu tutan kocanın talebini reddetti. Yargıtay, kadının rahatsızlığında haklı olduğuna hükmederek kadın lehine verilen tazminat ve nafaka kararını onayladı, tazminat miktarını ise az bularak bozdu. İHA









Aile Mahkemesi'ne başvuran karı koca birbirini suçlayarak boşanmak istedi. Davacı-davalı erkek; eşinin sürekli tartışma ve huzursuzluk çıkardığını, onaylamadığı kişilerle görüştüğünü, ailesine karşı ağır hakaret ve küfürler ettiğini, cinsel yönden soğuk davrandığını, son 10 yıldır yatakları tamamen ayırdığını, ayrı odalarda kaldıklarını öne sürdü. Karı koca ilişkilerinin olmadığını, tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına, ortak çocukların velâyetlerinin kendisine verilmesine, çocuklar yararına ayrı ayrı aylık 500,00 TL tedbir ve iştirak nafakası ile 100 bin TL maddî, 100 bin TL manevî tazminata karar verilmesini talep etti.





CİNSEL SOĞUKLUK DEĞİL HORLAMA YÜZÜNDENMİŞ

Davalı- davacı kadın ise davacının hakaret edip şiddet uyguladığını, tehdit ettiğini, geçimsizliğin sebebinin davacı olduğunu, geceleri horlayıp uykusunda dişlerini gıcırdattığını, bu yüzden sadece geceleri ayrı odada yattığını dile getirdi. karı koca ilişkisinin kalmadığı iddiasının doğru olmadığını, artarak devam eden fiziksel ve psikolojik şiddetin üstesinden gelemeyince ortak konutu terk etmek zorunda kaldığını, davacının psikolojik sorunları olup tedavi ve psikolojik destek almayı şiddetle reddettiğini iddia etti.