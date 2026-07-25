Haberler Yaşam Ankara'da sel felaketi! Yol çöktü araçlar çukura düştü... Ankara'da sel felaketi! Yol çöktü araçlar çukura düştü... Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak, başkentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Mamak'ta yol çökerken bir hafif ticari araç çukura düştü, çok sayıda iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü. İHA









Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Mamak başta olmak üzere birçok ilçede yollar göle dönerken, su baskınları, yol çökmesi ve trafikte aksamalar yaşandı.

YOL ÇÖKTÜ ARAÇ ÇUKURA GÖMÜLDÜ Sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden Mamak'ta Mutlu Mahallesi'nde bulunan Selçuklu İlkokulu'nun çevre duvarı çöktü. Aynı mahallede İmam Alim Sultan Caddesi'nde ise yolun çökmesi sonucu bir hafif ticari araç oluşan çukura düştü.