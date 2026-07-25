Fatih Ürek'in servetiyle ilgili gerçek ortaya çıktı! Ablası mal varlığını açıkladı...

15 Ekim 2025'te geçirdiği kalp krizi sonrası uzun süre hastanede tedavi altında kalan Fatih Ürek, 30 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Sevenlerinin gözyaşlarıyla uğurladığı Ürek'in mal varlığına ilişkin yeni bir gelişme gündeme geldi. Ablası Selvi Ürek, yaptığı açıklamada sanatçının mirasına dair nasıl bir yol izleyeceklerini kamuoyuyla paylaştı.
Sahne enerjisi, kendine has tarzı ve televizyon programlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Fatih Ürek, bir süredir yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek 59 yaşında hayatını kaybetmişti. Acı haberi, sanatçının menajeri ve yakın dostu Mert Siliv duyururken, Ürek düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Sanat, spor ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim törende ailesini yalnız bırakmazken, sanatçının kardeşleri tabut başında gözyaşlarına hakim olamamıştı.
VASİYETİNİ 2 YIL ÖNCE AÇIKLAMIŞTI: "HAYATIMDA İSTEDİĞİM EN ÇOK ŞEY"
Fatih Ürek'in vefatının ardından, sanatçının iki yıl önce katıldığı bir televizyon programında dile getirdiği vasiyeti de gündeme gelmişti. Ürek, "Aslında bir yerde yazdım bir yerlerde duruyor galiba ama her sene bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum. Yaşım geçti ondan mı acaba" sözleriyle vasiyetini açıklamıştı.
Sanatçı Fatih Ürek'in vefatının ardından mirasına ilişkin tartışmalar sürerken, kardeşler arasında kriz çıktığı iddiaları gündeme geldi.
'FATİH'İN MAL VARLIĞI SADECE KIYAFETLERİ'
Bir programda konuşan ablası Selvi Ürek, şu sözleri kullandı:
''Çok fazla takısı yoktu çünkü sürekli değiştiriyormuş. Biz kardeşleri olarak da onlara dokunmadık. Vasi olarak ise Fatih'in çok yakın, iş kadını olan bir aile dostunu tayin ettik. Kardeşlere laf gelmesin diye böyle bir karar aldık. Kardeşler arasında da vasilik konusunda tam anlamıyla güven oluşmamıştı. Bu nedenle Fatih'in çok sevdiği aile dostunu vasi olarak belirledik. Değerli eşyaları ona emanet ettik. Fatih vefat ettikten sonra onlar bize teslim edildi.''
'BORÇLARI ÇOKTU'
''Gerçek mal varlığı, konuşulan rakamlardaki gibi değildi. Bir gazeteci arkadaşımız bunu televizyonda abartarak anlatmıştı. Ben de kardeşimin şanı ve şöhreti için bunu yalanlamadım. '5 dediyse öyle kalsın' dedim. Ama gerçek öyle değildi. Onun itibarını korumak için ses çıkarmadım. İki evi var, ikisini de henüz satmadık.
Borçları çoktu. Kredi, kredi kartı ve avans borçları vardı. Hepsini kendi mal varlığıyla ödedik. Biriktirdiği altın ve dövizle bu borçlar kapatıldı. Çalıştırdığı kişilerin sigorta primleri ile vergi borçları da ödendi. Şu an çok az bir borcu kaldı.
Selvi Ürek, "Okul yaptırmak istemişti ancak kardeşlerim ve yeğenlerim bu fikre çok sıcak bakmıyor. Öyle sanıldığı gibi çok büyük bir paramız da yok." sözlerini kullandı.