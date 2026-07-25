Fatih Ürek'in servetiyle ilgili gerçek ortaya çıktı! Ablası mal varlığını açıkladı...

Borçları çoktu. Kredi, kredi kartı ve avans borçları vardı. Hepsini kendi mal varlığıyla ödedik. Biriktirdiği altın ve dövizle bu borçlar kapatıldı. Çalıştırdığı kişilerin sigorta primleri ile vergi borçları da ödendi. Şu an çok az bir borcu kaldı.

Selvi Ürek, "Okul yaptırmak istemişti ancak kardeşlerim ve yeğenlerim bu fikre çok sıcak bakmıyor. Öyle sanıldığı gibi çok büyük bir paramız da yok." sözlerini kullandı.