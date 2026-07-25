Haberler Yaşam Güneşten korunayım derken cildinizi mahvetmeyin! Uzman en sık yapılan hatayı açıkladı Güneşten korunayım derken cildinizi mahvetmeyin! Uzman en sık yapılan hatayı açıkladı Yaz sıcaklarında milyonlarca kişinin kullandığı güneş kremleri, doğru seçilmediğinde faydadan çok zarar verebiliyor. Uzman isim, her güneş kreminin her cilt tipine uygun olmadığını belirterek alerji, kaşıntı, kızarıklık ve yanma gibi ciddi sorunlara karşı uyardı. Güneş kremini kullanmadan önce mutlaka yapılması gereken o basit test ise birçok cilt probleminin önüne geçebiliyor. İHA









Kırşehir'de kozmetik işletmeciliği yapan Hüseyin Kılıçoğlu; bilinçsiz güneş kremi kullanımının bazı ciltlerde alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kılıçoğlu, yaz aylarında güneş kremi kullanımının bilinçli yapılması gerektiğini belirterek, her ürünün her cilt tipine uygun olmayabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Yaz mevsiminde artan güneş ışınlarına karşı korunmak amacıyla tercih edilen güneş kremlerinin doğru seçilmesi ve kullanılmasının önemine dikkat çeken Kılıçoğlu, insanların cilt yapılarının birbirinden farklı olduğunu ifade etti. Birçok markanın farklı içeriklere sahip olduğunu ifade eden Kılıçoğlu; "İnsanların bünyeleri değişkenlik gösterir.

Her marka güneş kremi bütün cilt tiplerine uygun olmayabilir. Bazı ürünler bazı ciltlerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ciltte kabarma, kaşıntı, renk değişikliği ve yanma gibi sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle güneş kremini kullanmadan önce küçük bir bölgede test edilmesi faydalı olacaktır" dedi.