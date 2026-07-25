Plaja almayana 5 yıl hapis! Artık sizde sahillerdeki haklarınızı bilin!

HANGİ YETKİYE SAHİP?

Turizm Teşvik Kanunu ile Basit Konaklama Tesisleri ve Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamındaki izinler; işletmelere yalnızca şezlong, şemsiye ve yeme-içme gibi ek hizmetler sunma yetkisi vermektedir. Sınır Çekilemez, Giriş Ücreti Alınamaz İşletmelerin plajın etrafını çevirmesi, özel mülk gibi sınır ihdas etmesi, kapı kontrolü yapması veya sadece sahilde durmak/denize girmek isteyen vatandaştan "giriş ücreti" talep etmesi hukuken imkansızdır. İşgaliye Ruhsat Sağlamaz Belediyelerce kesilen ecrimisil veya işgaliye cezaları ödemeleri, işletmelere o alanda mutlak bir mülkiyet ya da erişimi kısıtlama hakkı kazandırmaz. Danıştay 6. Dairesi de hizmet almayan vatandaştan ücret istenemeyeceğini kesin karara bağlamıştır. Buna göre Kamuya açık olan sahil kesiminde ücreti karşılığında konfor sağlamak, kıyıdan faydalanan vatandaşların bazı ihtiyaçlarını buradan ayrılmadan gidermesini sağlamak amacıyla, yukarıda sayılan kanun hükümlerine aykırı olmamak üzere, Turizm Teşvik Kanunu ve Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işletme izni verilebilmektedir. Ancak bu işletmelerin o bölgeyi sahiplenmesi, sınırlar ihdas etmesi, giriş ve çıkışı kontrol etmesi kesinlikle mümkün değildir. Bu işletmelerin ruhsat alanı dışına "yayılması" karşısında belediyece kesilen işgaliye vs. gibi idari cezalar, o işletmelerin burada mutlak hak sahibi olması için yeterli değildir.