Tahsildaroğlu peynirinde listeria paniği!! Skandalı kabul ettiler...

Listeria, çoğunlukla kirli besinler yoluyla bulaşan, bağışıklık sistemi düşük olanları etkileyen bir bakteri türüdür. Bu bakteri vücuda gıda yoluyla alındığında enfeksiyona dönüşerek çeşitli belirtilerle listeria hastalığına neden olabilir. Vücudun ilk enfekte olduğu ve belirtileri gösterdiği zaman genellikle bir ila iki hafta aralığında sürebilir. Listeria, özellikle doğada, toprakta, yeraltı suyunda, çürüyen bitki örtüsünde ve hayvan dışkısında yaygın olarak görülür. Bu nedenle çoğu kişi listeria bakterisinin bulaştığı besinleri tükettiği durumda hastalığa yakalanabilir. Listeria bakterisinin diğer isimleri arasında L. monocytogenes ve Listeriozis bulunur.

Şikayetin ardından tesislerde Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Kontol Müdürlüğü ekiplerinin inceleme başlattığını belirten şirket, açıklamasında "Şikayete konu ürün ayrı bir üretim ve paketleme hattında üretilmekte olup yapılan incelemelerde diğer ürünlerimizde herhangi bir uygunsuzluk bulgusuna rastlanılmamıştır" dendi. Şirket ayrıca ürünlerin sürekli olarak denetlendiğini iddia etti.

LİSTERİA HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Listeria, işlenmiş etlerde ve paketleme öncesinde şarküteri ortamından görülebilir. Bu ortamda istenmeyen zararlı mikroorganizmalar gelişerek kontaminasyon oluşturur ve bakterilerin çoğalmasına neden olabilir. Bu nedenle kirlenmiş gıdalar, listeria enfeksiyonlarının en yaygın nedeni olarak görülür. Listerianın görülebileceği besinler şöyle sıralanabilir: Pastörize edilmemiş süt ürünlerinde, Taze sebze ve meyvelerde, Şarküteri ürünlerinde, Az pişmiş ya da çiğ etlerde, Pastörize edilmemiş süt ürünlerinde, Çiğ ya da az pişmiş balık ve deniz ürünleri, Önceden hazırlanan ve soğuk servis edilen besinler, Dondurulmuş gıdalar.

Bu gıdalar listerianın yaşaması ve gelişmesi açısından en yüksek riske sahiptir. Fakat listeriosis genellikle uygunsuz şekilde işlenen veya hazırlanan her gıdada görülebilir. Listeria bakterisinin gıda kaynaklı hastalıklardan bir farkı da buzdolapları ya da dondurucularda hayatta kalma potansiyelinin olmasıdır. Bu nedenle bakteri depolama esnasında tehlikeli seviyelere kadar çoğalma gösterebilir. Gıdaların iyi pişirilmesi, doğru saklanması ve hijyen kurallarına uyulması, Listeria riskini azaltılması için önemli ve gereklidir.

LİSTERİA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Listeria hastalığı belirtileri kişide genellikle ateş ve kas ağrıları şeklinde ortaya çıkar. Bunun yanında ishal veya gastrointestinal semptomlar da görülebilir. Listeria bakteri vücuda alındığında sindirim sistemi kanalına yayılabilir. İlerlediğinde de belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterir. Listeria belirtileri şöyle sıralanabilir: Ateş, Üşüme ve ürperti, Baş ağrısı, İshal ve mide bulantısı, Kas ağrıları, Bilinç bulanıklığı, Denge kaybı.