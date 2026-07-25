Tahsildaroğlu peynirinde listeria paniği!! Skandalı kabul ettiler...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 5 yıldır lenfoma kanseriyle mücadele eden 49 yaşındaki Serkan Abut, 16 Haziran 2026 tarihinde yurt genelinde binlerce şubesi bulunan bir zincir marketten satın aldığı Tahsildaroğlu markasına ait olgunlaştırılmış kırık beyaz peyniri tükettikten sonra fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı.
Bağışıklık sistemi halihazırda hassas olan kanser hastası Abut'a gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Zehirlenmenin 290625 parti numaralı 400 gramlık paketlerde satılan Tahsildaroğlu markasına ait 'Klasik Kırık Beyaz Peynir' adlı üründen kaynaklandığını düşünen Abut, Alo 174 Gıda Hattı'na ihbarda bulundu.
ÖLÜMCÜL BAKTERİ TESPİT EDİLDİ
Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri şüpheli ürünü incelemeye alırken, aynı zamanda satışı gerçekleştiren zincir markete yönelik denetim gerçekleştirdi. Bakteri şüpheli peynir ile aynı parti numarasına ait ürünlerden alınan numunelerin incelenmesi sonucunda korkunç gerçek ortaya çıktı. Peynirlerde insanlarda hayati sonuçlara yol açabilecek listeria bakterisi tespit edildi. Bunun üzerine aynı parti numarasını taşıyan ürünlerin tamamının piyasadan toplatılmasına karar verildi. Marketlerden toplanan tüm ürünler imha edildi.
İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA
Türkiye'nin konuştuğu gıda skandalının ardından gözler peynirin üretildiği Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi Türkmenli Köyü üzerinde bulunan tesisine çevrildi. İki gün boyunca sessizliğe bürünen şirket bugün yaptığı açıklamada bakanlığın bildiriminin ardından söz konusu partiye ait tüm ürünlerin piyasadan toplanması için harekete geçtiklerini bildirdi.
"DİĞER ÜRÜNLERE TEMAS ETMEDİ"
Şikayetin ardından tesislerde Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Kontol Müdürlüğü ekiplerinin inceleme başlattığını belirten şirket, açıklamasında "Şikayete konu ürün ayrı bir üretim ve paketleme hattında üretilmekte olup yapılan incelemelerde diğer ürünlerimizde herhangi bir uygunsuzluk bulgusuna rastlanılmamıştır" dendi. Şirket ayrıca ürünlerin sürekli olarak denetlendiğini iddia etti.
LİSTERİA NEDİR?
Listeria, çoğunlukla kirli besinler yoluyla bulaşan, bağışıklık sistemi düşük olanları etkileyen bir bakteri türüdür. Bu bakteri vücuda gıda yoluyla alındığında enfeksiyona dönüşerek çeşitli belirtilerle listeria hastalığına neden olabilir. Vücudun ilk enfekte olduğu ve belirtileri gösterdiği zaman genellikle bir ila iki hafta aralığında sürebilir. Listeria, özellikle doğada, toprakta, yeraltı suyunda, çürüyen bitki örtüsünde ve hayvan dışkısında yaygın olarak görülür. Bu nedenle çoğu kişi listeria bakterisinin bulaştığı besinleri tükettiği durumda hastalığa yakalanabilir. Listeria bakterisinin diğer isimleri arasında L. monocytogenes ve Listeriozis bulunur.
LİSTERİA HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?
Listeria, işlenmiş etlerde ve paketleme öncesinde şarküteri ortamından görülebilir. Bu ortamda istenmeyen zararlı mikroorganizmalar gelişerek kontaminasyon oluşturur ve bakterilerin çoğalmasına neden olabilir. Bu nedenle kirlenmiş gıdalar, listeria enfeksiyonlarının en yaygın nedeni olarak görülür. Listerianın görülebileceği besinler şöyle sıralanabilir: Pastörize edilmemiş süt ürünlerinde, Taze sebze ve meyvelerde, Şarküteri ürünlerinde, Az pişmiş ya da çiğ etlerde, Pastörize edilmemiş süt ürünlerinde, Çiğ ya da az pişmiş balık ve deniz ürünleri, Önceden hazırlanan ve soğuk servis edilen besinler, Dondurulmuş gıdalar.
Bu gıdalar listerianın yaşaması ve gelişmesi açısından en yüksek riske sahiptir. Fakat listeriosis genellikle uygunsuz şekilde işlenen veya hazırlanan her gıdada görülebilir. Listeria bakterisinin gıda kaynaklı hastalıklardan bir farkı da buzdolapları ya da dondurucularda hayatta kalma potansiyelinin olmasıdır. Bu nedenle bakteri depolama esnasında tehlikeli seviyelere kadar çoğalma gösterebilir. Gıdaların iyi pişirilmesi, doğru saklanması ve hijyen kurallarına uyulması, Listeria riskini azaltılması için önemli ve gereklidir.
LİSTERİA BELİRTİLERİ NELERDİR?
Listeria hastalığı belirtileri kişide genellikle ateş ve kas ağrıları şeklinde ortaya çıkar. Bunun yanında ishal veya gastrointestinal semptomlar da görülebilir. Listeria bakteri vücuda alındığında sindirim sistemi kanalına yayılabilir. İlerlediğinde de belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterir. Listeria belirtileri şöyle sıralanabilir: Ateş, Üşüme ve ürperti, Baş ağrısı, İshal ve mide bulantısı, Kas ağrıları, Bilinç bulanıklığı, Denge kaybı.