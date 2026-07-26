Haberler Yaşam 1874 personel alımı | Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2026 1874 personel alımı | Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2026 Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılında gerçekleştireceği 1.874 sözleşmeli personel alımı için geri sayım sürüyor. Bakan İbrahim Yumaklı'nın duyurduğu alım kapsamında başvuru takvimi ve şartları adayların gündeminde yer alırken, başvuruların başlayacağı tarih ile kadro dağılımına ilişkin detayların kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. HABER MERKEZİ









Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı personel alımı kapsamında 1.874 sözleşmeli personeli kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Güvenlik görevlisi, büro ve destek personeli başta olmak üzere farklı unvanlarda yapılacak alımlarla taşra teşkilatının güçlendirilmesi hedeflenirken, Bakan İbrahim Yumaklı sürecin yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanacağını belirterek yeni personelin üretime ve üreticiye önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK? Adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan başvuru şartları, Resmi İlan'ın yayımlanmasıyla netlik kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1.874 kişilik personel alımı başvuru tarihinin 27 Temmuz - 9 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Başvurular, Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.