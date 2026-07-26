1874 personel alımı | Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2026

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı personel alımı kapsamında 1.874 sözleşmeli personeli kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Güvenlik görevlisi, büro ve destek personeli başta olmak üzere farklı unvanlarda yapılacak alımlarla taşra teşkilatının güçlendirilmesi hedeflenirken, Bakan İbrahim Yumaklı sürecin yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanacağını belirterek yeni personelin üretime ve üreticiye önemli katkı sağlayacağını ifade etti.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan başvuru şartları, Resmi İlan'ın yayımlanmasıyla netlik kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1.874 kişilik personel alımı başvuru tarihinin 27 Temmuz - 9 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Başvurular, Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Toplam 1.874 kişilik alımın kadro dağılımı, Bakanlık tarafından detaylı bir şekilde belirlendi. En büyük kontenjanın veteriner hekim ve ziraat mühendislerine ayrıldığı gözlemlendi.
Unvan - Kontenjan Sayısı
Veteriner Hekim
645
Ziraat Mühendisi
515
Destek Personeli
239
Gıda Mühendisi
185
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
73
Büro Personeli
60
Su Ürünleri Mühendisi
49
Harita (Alan) Mühendisi
45
Gemi Adamı
23
Avukat
13
Laborant
9
Biyolog
7
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi
6
Kimyager
5
TOPLAM: 1.874