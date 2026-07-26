AGS SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME 2026 | AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 MEB Akademi Giriş Sınavı'nı geride bırakan adaylar için sonuç bekleyişi başladı. Öğretmenlik hedefiyle sınava giren binlerce aday, ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasını yakından takip ediyor. AGS puanlarının ilan edilmesinin ardından adayların gündeminde tercih, başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin detaylar yer alacak. Peki 2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç sorgulama işlemi hangi ekran üzerinden yapılacak? İşte sınav sonuç takvimine ilişkin merak edilen gelişmeler…
AGS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 MEB-AGS sonuçları, ÖSYM'nin güncel takvimine göre 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarını, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
2026 AGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ÖSYM tarafından uygulanan MEB-AGS ardından henüz soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlanmadı.