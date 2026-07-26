Altı Üstü İstanbul 7. bölüm 2. fragmanı | Gerçekler gün yüzüne çıkacak mı?

Pazartesi akşamlarının iddialı yapımları arasında yer alan Altı Üstü İstanbul'un 7. bölüm 2. fragmanı, yayınlanmasının ardından kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Fragmanda yer alan gerilim dolu ve duygu yüklü sahneler, dizinin takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

ATV ekranlarının yeni dizisi Altı Üstü İstanbul , yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicinin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Pazartesi akşamlarının sevilen yapımları arasına giren dizinin 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda yer alan dikkat çekici gelişmeler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, yeni bölüm öncesi heyecanı da artırdı.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR DAMGA VURDU

Dizinin son bölümünde Melek'in bıçaklanması mahallede büyük bir sarsıntıya neden olurken, hastanede yaşanan kritik bekleyiş herkesi derinden etkiledi. Hasan ve Emir arasında yıllardır biriken kırgınlıklar ise büyük bir yüzleşmeye dönüştü.

Fren sabotajının ortaya çıkmasıyla gerçekler gün yüzüne çıktı. Hasan, yaşananların ardından suçunu itiraf ederken teslim olmak yerine aldığı kararla herkesi büyük bir acının içine sürükledi.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 7. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!