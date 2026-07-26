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Haberler Yaşam Amisos’tan kahreden haber: İki Türk kaptan hayatını kaybetti

Amisos’tan kahreden haber: İki Türk kaptan hayatını kaybetti

Almanya’nın Bremen Limanı’ndan Türkiye’ye doğru seyir halindeki Malta bayraklı “Amisos” isimli kargo gemisinde meydana gelen olayda, iki Türk denizci yaşamını yitirdi. Ölen gemicilerden birinin ise Balıkesir Gönenli kaptan Suat Arı olduğu öğrenildi.

SUAT SALGIN

Giriş Tarihi: Gazete

Amisos’tan kahreden haber: İki Türk kaptan hayatını kaybetti

Almanya'nın Bremen Limanı'ndan Türkiye'ye doğru seyir halinde olan Malta bayraklı "Amisos" isimli kargo gemisinde acı bir olay meydana geldi. Geminin kapalı bölümüne giren iki Türk denizci hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin, Balıkesir'in Gönen ilçesinden olan 4. Kaptan Suat Arı olduğu öğrenildi.

HAVASIZ KALMIŞ OLABİLİRLER

Edinilen bilgilere göre; geminin 2. Kaptanı Osman Mete Kuru ile 4. Kaptan Suat Arı, denetim veya rutin bakım amacıyla geminin kapalı bir bölümüne girdi. İki denizcinin burada oksijensiz kalarak yaşamlarını yitirdikleri ihtimali üzerinde duruluyor. Denizcilerin kesin ölüm nedenlerinin, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Amisos’tan kahreden haber: İki Türk kaptan hayatını kaybetti

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından kargo gemisi İtalya'da adli makamlar tarafından idari gözetim altına alındı. İtalyan yetkililer, kapalı alan güvenlik prosedürlerine uyulup uyulmadığını ve olayda herhangi bir ihmal bulunup bulunmadığını belirlemek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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