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Haberler Yaşam Antalya'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberleri... Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

AA

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.



Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Uçuruma inen ekipler, otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Antalya Valisi Hulusi Şahin kazaya ilişkin AA muhabirine, otomobilde 7 kişinin bulunduğunu ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Şahin, yaralı 2 kişiden birisinin hamile olduğunu, ekiplerin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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