Fenomen olma hevesi boşanma sebebi sayıldı

Kadın; eşinin kendisini aldattığını, evlendikten sonra bağımsız bir konut açmayarak ailesiyle yaşamaya zorladığını, hamileyken şiddet gördüğünü, odaya kilitlendiğini ve "Seni öldürürüm" şeklinde tehdit edildiğini iddia etti.

AMACI FENOMENLİK

Davalı ve karşı davacı koca ise savunmasında, eşinin iddialarının asılsız olduğunu öne sürerek; eşinin, ailesinden kaçarak evlendiğini, asıl amacının "TikTok fenomeni" olmak olduğunu, bu yüzden ev işlerini yapmadığını savundu. Ayrıca kadının doğumdan sonra bebeğini terk ettiği ve bebek ilgilenmediği de iddialar arasında yer aldı.İlk Derece Mahkemesi; kocanın eşini dövmekle tehdit etmesi, aşağılaması ve yalnız bırakması nedeniyle "ağır kusurlu" olduğuna, kadının ise ev işlerini yapmaması ve bebeğiyle ilgilenmemesi sebebiyle "az kusurlu" olduğuna karar verdi.