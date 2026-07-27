GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ 2026: Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek?

850 yıl sonra ilk kez belirli bir bölgede bu denli net izlenebilecek tam Güneş tutulması için geri sayım başladı. Bilim dünyasının yakından takip ettiği gökyüzü olayı, gündüz saatlerinde yaşanacak kısa süreli karanlık ve oluşturacağı eşsiz manzarayla milyonlarca kişinin ilgisini çekiyor. İşte tam Güneş tutulmasının gerçekleşeceği tarih, izlenebileceği bölge ve merak edilen tüm ayrıntılar…

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Astronomi kaynaklarından elde edilen resmi verilere göre, yaklaşık 850 yıllık aranın ardından yaşanacak olan bu tarihi tam Güneş tutulması 22 Temmuz 2028 tarihinde gerçekleşecek. 22 Temmuz 2028 günü saat 16.17'de Ay'ın Güneş'in önünden geçmesiyle birlikte, yaklaşık 100 kilometre genişliğindeki gölge Yeni Zelanda'nın üzerine düşecek.