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Haberler Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan an! Matematik mezunu yarışmacı matematik sorusunda elendi

Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan an! Matematik mezunu yarışmacı matematik sorusunda elendi

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken anlar yaşandı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan programda matematik mezunu yarışmacı, karşısına çıkan matematik sorusunda zor anlar yaşadı. İki joker hakkını kullanmasına rağmen doğru cevaba ulaşamayan yarışmacının elenişi, geceye damga vurdu.

SABAH

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Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyenleri şaşırtan bir gelişme yaşandı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada matematik mezunu yarışmacı, bilgi birikimine rağmen zorlu matematik sorusunda büyük bir mücadele verdi. İki joker desteğine başvuran yarışmacı, soruyu geçemeyerek yarışmaya veda etti.

İLK BARAJI RAHATLIKLA GEÇTİ

Yarışmaya katılan yarışmacı, ilk baraj sorularını rahatlıkla geçti.

100 BİN TL'LİK O SORUYU AÇTIRDI

Yarışmacı ikinci baraj sorularına kadar rahatlıkla geldi. Yarışmacı 100 bin TL'lik o soruyu açtırmaya hak kazandı.

İŞTE O SORU!

Matematik mezunu yarışmacının o soruda karşısına matematik sorusu çıktı. Yarışmacı, biraz düşünse de joker hakkını kullanmak istedi.

TELEFON JOKER HAKKINI KULLANDI

Yarışmacının karşısına, "Elinize bilimsel bir hesap makinesi alıp "e x n =" yazarsanız karşınıza çıkan sayı yaklaşık olarak kaç olur?" sorusu çıktı. Yarışmacı Telefonla joker hakkını kullandı.

Telefondaki joker de sorunun cevabını net olarak bilmediğini ifade etti.

Yarışmacı 'A- 3,98' cevabını verdi.

Yanlış cevabı gören yarışmacı, daha sonra 'D- 10,32' cevabını verdi.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

O cevabın da yanlış olduğunu gören yarışmacı büyük hayal kırıklığı yaşadı.

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