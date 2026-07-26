Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan an! Matematik mezunu yarışmacı matematik sorusunda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyenleri şaşırtan bir gelişme yaşandı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada matematik mezunu yarışmacı, bilgi birikimine rağmen zorlu matematik sorusunda büyük bir mücadele verdi. İki joker desteğine başvuran yarışmacı, soruyu geçemeyerek yarışmaya veda etti.