Haberler Yaşam MEB AGS/ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2026 | MEB AGS ÖABT cevap anahtarı açıklandı mı? Sorular nereden indirilir? MEB AGS/ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2026 | MEB AGS ÖABT cevap anahtarı açıklandı mı? Sorular nereden indirilir? Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) ikinci oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) tamamlanmasının ardından adaylar gözünü ÖSYM'ye çevirdi. Binlerce öğretmen adayı, 26 Temmuz'da gerçekleştirilen sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanıp yayımlanmadığını araştırırken, 'MEB AGS ÖABT cevap anahtarı açıklandı mı, sorular nereden indirilir?' soruları gündemin ilk sıralarında yer alıyor. İşte detaylar… HABER MERKEZİ









26 Temmuz'da düzenlenen MEB Akademi Giriş Sınavı'nın (AGS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumunun sona ermesiyle birlikte gözler ÖSYM'nin yayımlayacağı soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevrildi. Sınav performansını değerlendirmek isteyen adaylar, "MEB AGS ÖABT cevap anahtarı yayımlandı mı, soru ve cevaplar nereden görüntülenir?" sorularına yanıt ararken, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının ÖSYM'nin resmi adresi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

ÖABT AGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI? ÖSYM tarafından henüz MEB-AGS ve ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayımlanmadı. Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026 AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026 -ÖABT) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılacak.