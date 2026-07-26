  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Sabahları bitkin mi uyanıyorsunuz? Sebebi bunlar olabilir

Sabahları bitkin mi uyanıyorsunuz? Sebebi bunlar olabilir

Artan hava sıcaklıkları ve yüksek nem, milyonlarca kişinin gecelerini kâbusa çevirirken; sabah yorgun uyanma, dikkat dağınıklığı ve kronik halsizlik şikayetleri hızla artıyor. Uzmanlar, sıcak havaların tetiklediği bu uyku kalitesi düşüşünün geçici bir yaz yorgunluğundan ibaret olmadığını vurgulayarak, bağışıklık sistemini ve günlük yaşamı tehdit eden bu duruma karşı kritik uyarılarda bulunuyor.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Yaz aylarında zirve yapan sıcaklık ve nem, derin uyku evresini imkansız hale getirerek uyku kalitesini altüst ediyor. Sabahları yorgun ve bitkin uyanma, odaklanma sorunları ve gün boyu süren halsizlikle kendini gösteren bu tablonun ardında basit bir mevsimsel yorgunluk değil, ciddi bir uyku krizi yattığı belirtiliyor. Uzmanlar, sıcak havaların uyku düzeni üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı acil önlem alınması gerektiğinin altını çiziyor.

"DERİN UYKU AZALIYOR"

Nöroloji Uzmanı Dr. Vusal Najafaliyev, sıcak ve nemli ortamların uykuya dalma süresini uzattığını, gece uyanmalarını artırdığını ve derin uykuyu azalttığını ifade etti. Kalitesiz uykunun;

Dikkat,

Hafıza,

Karar verme,

Refleksler

üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Najafaliyev, "Basit yorgunluk sanılıyor, risk gözden kaçıyor" diyerek duruma dikkat çekti.

KLİMA VE VANTİLATÖR KULLANIMINA DİKKAT

Yaz gecelerinde klima ve vantilatör uyku konforunu artırabilse de yanlış kullanımı yeni sağlık sorunlarını beraberinde getirebiliyor. Klimanın çok düşük dereceye ayarlanması veya hava akımının doğrudan yatağa yöneltilmesi kas ağrısına ve boğaz kuruluğuna neden olabiliyor.

SAĞLIKLI BİR UYKU İÇİN ÖNERİLER

Uzmanlar kaliteli bir uyku için şu noktalara dikkat edilmesini öneriyor:

Oda sıcaklığını 22-24 derece arasında tutun.

Yatmadan en az bir saat önce telefon ve tablet kullanımını azaltın.

NE ZAMAN UZMAN DESTEĞİ ALINMALI?

Sıcak gecelerde zaman zaman uyanmak normal kabul edilebilir. Ancak uyku sorunu haftalarca sürüyor, günlük yaşamı etkiliyor veya;

Yüksek sesle horlama,

Uykuda nefes durması,

Sabah baş ağrısı,

Gündüz uyuklama

gibi belirtiler görülüyorsa mutlaka uzman desteği alınması gerekiyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA