Sabahları bitkin mi uyanıyorsunuz? Sebebi bunlar olabilir

Yaz aylarında zirve yapan sıcaklık ve nem, derin uyku evresini imkansız hale getirerek uyku kalitesini altüst ediyor. Sabahları yorgun ve bitkin uyanma, odaklanma sorunları ve gün boyu süren halsizlikle kendini gösteren bu tablonun ardında basit bir mevsimsel yorgunluk değil, ciddi bir uyku krizi yattığı belirtiliyor. Uzmanlar, sıcak havaların uyku düzeni üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı acil önlem alınması gerektiğinin altını çiziyor.

Nöroloji Uzmanı Dr. Vusal Najafaliyev, sıcak ve nemli ortamların uykuya dalma süresini uzattığını, gece uyanmalarını artırdığını ve derin uykuyu azalttığını ifade etti. Kalitesiz uykunun;

KLİMA VE VANTİLATÖR KULLANIMINA DİKKAT

Yaz gecelerinde klima ve vantilatör uyku konforunu artırabilse de yanlış kullanımı yeni sağlık sorunlarını beraberinde getirebiliyor. Klimanın çok düşük dereceye ayarlanması veya hava akımının doğrudan yatağa yöneltilmesi kas ağrısına ve boğaz kuruluğuna neden olabiliyor.

SAĞLIKLI BİR UYKU İÇİN ÖNERİLER

Uzmanlar kaliteli bir uyku için şu noktalara dikkat edilmesini öneriyor:

Oda sıcaklığını 22-24 derece arasında tutun.

Yatmadan en az bir saat önce telefon ve tablet kullanımını azaltın.