Üniversite adayları dikkat! Kontenjanlar belli oldu | YKS tercih maratonu başlıyor

Sınavın, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 225 bin 76, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 473 bin 113, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 143 bin 270 aday girdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'nin istihdam planlaması, iş gücüne duyulan ihtiyacı, gelecekte öne çıkacak alanları ve ülkenin beşeri sermayesinin doğru şekilde yönlendirilmesi gibi çok sayıda parametreyi dikkate alarak program kontenjanlarında düzenlemeler yapmaya devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerin bu yıl ön lisans programlarında toplam 371 bin 476, lisans programlarında toplam 407 bin 80, özel yetenek programlarında ise toplam 27 bin 191 olmak üzere 805 bin 747 kontenjan bulunuyor.