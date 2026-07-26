Yaz sıcaklarında vücudu buz gibi soğutuyor! İbn-i Sina’dan halsizliği bıçak gibi kesen şifalı yaz içecekleri

Büyük hekimin El-Kanun fi't-Tıbb (Tıbbın Kanunu) adlı ölümsüz eserinde bahsettiği, vücut ısısını doğal yollarla düşüren, kalbi koruyan ve yaz halsizliğini anında ortadan kaldıran şifalı içecekleri sizler için derledik.
Büyük hekimin El-Kanun fi't-Tıbb (Tıbbın Kanunu) adlı ölümsüz eserinde bahsettiği, vücut ısısını doğal yollarla düşüren, kalbi koruyan ve yaz halsizliğini anında ortadan kaldıran şifalı içecekleri sizler için derledik.
DEMİRHİNDİ ŞERBETİ
İbn-i Sina'nın yaz aylarında harareti önlemek, kanı temizlemek ve sindirim sistemini rahatlatmak için en çok önerdiği besinlerin başında demirhindi (Hint hurması) gelir. Demirhindi meyvesinin kaynatılmasıyla elde edilen bu özel şerbet, vücudun sıvı kaybını hızla dengeler. Yazın sıcak nedeniyle yaşanan mide yanmalarını giderir, bağırsakları temizler ve vücut ısısını dengede tutarak doğal bir klima etkisi yaratır.
SİRKENCEBİN ŞERBETİ
Mevlana'nın da en sevdiği içecek olarak bilinen Sirkencebin, temellerini İbn-i Sina tıbbından alır. Formülü oldukça basittir: Kaliteli bir sirke (özellikle gül veya elma sirkesi), hakiki bal ve soğuk su. İbn-i Sina, asit ve tatlının bu muhteşem dengesinin karaciğeri temizlediğini, safra kesesini rahatlattığını ve yaz aylarında yaşanan o ağır halsizliği bıçak gibi kestiğini belirtir. Sabahları aç karnına bir bardak içildiğinde gün boyu zindelik verir.
KORUK SUYU
Yaz aylarında asitli içecekler yerine harika bir alternatif arıyorsanız, İbn-i Sina'nın bin yıl önceki favorisi koruk suyuydu. Henüz olgunlaşmamış ekşi üzümlerin sıkılmasıyla elde edilen koruk suyu, yüksek antioksidan içeriğiyle bilinir. İbn-i Sina, bu ekşi suyun iştah açıcı özelliğine değinirken, yaz sıcaklarında kalbi ferahlattığını ve hararetten kaynaklanan mide bulantılarını anında kestiğini yazar.
NANELİ AYRAN
Büyük hekim, yaz aylarında yoğurt ve yoğurt suyunun hayati bir önem taşıdığını söyler. Özellikle taze nane yapraklarıyla karıştırılarak hazırlanan koyu ayranın ya da süzme yoğurt suyunun, sıcak havada aşırı çalışan kalbi sakinleştirdiğini vurgular. Vücudun tuz ve mineral dengesini koruyan bu formül, sıcak çarpması riskine karşı en büyük doğal kalkandır.
NOT: İbn-i Sina'nın bu şifalı reçeteleri tamamen doğal malzemelerden oluşsa da kronik böbrek, mide rahatsızlığı olanlar, şeker hastaları veya hamilelerin tüketmeden önce mutlaka hekimlerine danışmaları tavsiye edilir.