Yaz sıcaklarında vücudu buz gibi soğutuyor! İbn-i Sina’dan halsizliği bıçak gibi kesen şifalı yaz içecekleri

NANELİ AYRAN

Büyük hekim, yaz aylarında yoğurt ve yoğurt suyunun hayati bir önem taşıdığını söyler. Özellikle taze nane yapraklarıyla karıştırılarak hazırlanan koyu ayranın ya da süzme yoğurt suyunun, sıcak havada aşırı çalışan kalbi sakinleştirdiğini vurgular. Vücudun tuz ve mineral dengesini koruyan bu formül, sıcak çarpması riskine karşı en büyük doğal kalkandır.

NOT: İbn-i Sina'nın bu şifalı reçeteleri tamamen doğal malzemelerden oluşsa da kronik böbrek, mide rahatsızlığı olanlar, şeker hastaları veya hamilelerin tüketmeden önce mutlaka hekimlerine danışmaları tavsiye edilir.