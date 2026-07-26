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Yaz sıcaklarında vücudu buz gibi soğutuyor! İbn-i Sina’dan halsizliği bıçak gibi kesen şifalı yaz içecekleri

Temmuz güneşinin kenti kavurduğu, yüksek nem ve sıcaklığın nefes almayı bile zorlaştırdığı bugünlerde, pek çok kişi halsizlik, kronik yorgunluk ve geçmek bilmeyen bir hararet hissiyle mücadele ediyor. Modern insan serinlemek için asitli ve yapay şekerli soğuk içeceklere sarılsa da bu içecekler anlık bir ferahlığın ardından vücudu daha da susuz bırakıyor. Oysa tıp dünyasının dâhisi İbn-i Sina, bin yıl önce kaleme aldığı tarihi reçetelerinde yaz sıcaklarıyla savaşmanın doğal ve kalıcı yollarını çoktan açıkladı. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, içinizi serinletecek İbn-i Sina usulü şifalı yaz içecekleri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Yaz sıcaklarında vücudu buz gibi soğutuyor! İbn-i Sina’dan halsizliği bıçak gibi kesen şifalı yaz içecekleri

Büyük hekimin El-Kanun fi't-Tıbb (Tıbbın Kanunu) adlı ölümsüz eserinde bahsettiği, vücut ısısını doğal yollarla düşüren, kalbi koruyan ve yaz halsizliğini anında ortadan kaldıran şifalı içecekleri sizler için derledik.

Yaz sıcaklarında vücudu buz gibi soğutuyor! İbn-i Sina’dan halsizliği bıçak gibi kesen şifalı yaz içecekleri

DEMİRHİNDİ ŞERBETİ
İbn-i Sina'nın yaz aylarında harareti önlemek, kanı temizlemek ve sindirim sistemini rahatlatmak için en çok önerdiği besinlerin başında demirhindi (Hint hurması) gelir. Demirhindi meyvesinin kaynatılmasıyla elde edilen bu özel şerbet, vücudun sıvı kaybını hızla dengeler. Yazın sıcak nedeniyle yaşanan mide yanmalarını giderir, bağırsakları temizler ve vücut ısısını dengede tutarak doğal bir klima etkisi yaratır.

Yaz sıcaklarında vücudu buz gibi soğutuyor! İbn-i Sina’dan halsizliği bıçak gibi kesen şifalı yaz içecekleri

SİRKENCEBİN ŞERBETİ

Mevlana'nın da en sevdiği içecek olarak bilinen Sirkencebin, temellerini İbn-i Sina tıbbından alır. Formülü oldukça basittir: Kaliteli bir sirke (özellikle gül veya elma sirkesi), hakiki bal ve soğuk su. İbn-i Sina, asit ve tatlının bu muhteşem dengesinin karaciğeri temizlediğini, safra kesesini rahatlattığını ve yaz aylarında yaşanan o ağır halsizliği bıçak gibi kestiğini belirtir. Sabahları aç karnına bir bardak içildiğinde gün boyu zindelik verir.

Yaz sıcaklarında vücudu buz gibi soğutuyor! İbn-i Sina’dan halsizliği bıçak gibi kesen şifalı yaz içecekleri

KORUK SUYU

Yaz aylarında asitli içecekler yerine harika bir alternatif arıyorsanız, İbn-i Sina'nın bin yıl önceki favorisi koruk suyuydu. Henüz olgunlaşmamış ekşi üzümlerin sıkılmasıyla elde edilen koruk suyu, yüksek antioksidan içeriğiyle bilinir. İbn-i Sina, bu ekşi suyun iştah açıcı özelliğine değinirken, yaz sıcaklarında kalbi ferahlattığını ve hararetten kaynaklanan mide bulantılarını anında kestiğini yazar.

Yaz sıcaklarında vücudu buz gibi soğutuyor! İbn-i Sina’dan halsizliği bıçak gibi kesen şifalı yaz içecekleri

NANELİ AYRAN

Büyük hekim, yaz aylarında yoğurt ve yoğurt suyunun hayati bir önem taşıdığını söyler. Özellikle taze nane yapraklarıyla karıştırılarak hazırlanan koyu ayranın ya da süzme yoğurt suyunun, sıcak havada aşırı çalışan kalbi sakinleştirdiğini vurgular. Vücudun tuz ve mineral dengesini koruyan bu formül, sıcak çarpması riskine karşı en büyük doğal kalkandır.

NOT: İbn-i Sina'nın bu şifalı reçeteleri tamamen doğal malzemelerden oluşsa da kronik böbrek, mide rahatsızlığı olanlar, şeker hastaları veya hamilelerin tüketmeden önce mutlaka hekimlerine danışmaları tavsiye edilir.

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