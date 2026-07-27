3 çocuk annesi Bedriye cinayetinde şoke eden detay! Aileden olay yaratacak iddia: Her şeyi ailesiyle beraber...

"KIZIMIN TELEFONUNDAN KENDİNE MESAJ ATIYOR"



Damadının kızının telefonundan kendi telefonuna mesaj attığını iddia eden Yarar, "Salı günü saat sekiz buçuğa kadar ben de buradaydım kızım da buradaydı. Ben gece çalıştığım için işe gitmeyip evde kalıyorum. Ben gittikten sonra, dokuza yakın eve gidiyorlar evde tartışıyorlar, kavga ediyorlar. Volkan torunlarımı da evden kovalıyor. Onlar da anneannesine gidiyor, diyorlar ki 'Anneanne babamla annem kavga ediyor, koş' O da gidiyor, kapıyı vuruyor vuruyor. İkisi de evde yokmuş, kapıyı vuruyor vuruyor ses seda yok. Ama evden televizyon sesleri geliyormuş. Kapıyı açan yok, hanım da eve geliyor. Ondan sonra saat 23.00 sırası bu arkadaş evde işi bitirdikten sonra buraya geliyor, kan ter içinde geliyormuş. Eşime 'Anne kızın yine kaçtı' diyor. 'Tartıştık kaçtı' diyor ve kızımın mesajını gösteriyor. Mesajda 'Ben Kırklareli'ne anneannemin yanına gideceğim' diyor. Eşimin annesinden bahsediyor. Kızımın telefonundan kendine mesaj atıyor. Çünkü kız o anda evde ölü" dedi.

"BENİM ARABAMLA BENİM KIZIMIN CENAZESİNİ TAŞIDI"



Eşinin üstüne kayıtlı olan aracın kendisine ait olduğunu söyleyen Yarar, "Araba hep ondaydı. Benim başka bir arabam var, ben de o aracı ona verdim. İşi gücü olur, sağa sola gider gelir diye. O arabamı hep o kullanırdı. Anahtar hep ondaydı. O arabayla benim kızımı getirmiş. Benim arabamla kızımın cenazesini gidip taşıdı. Kimsenin haberi yok. Böyle bir acı böyle bir hainlik böyle bir şerefsizlik yok. Kızım için onu aldatıyor diyor. Benim kızımın onu aldatma şansı yok çünkü bütün gün burada" diye konuştu.