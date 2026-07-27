81 yaşında, 69 yıldır aynı tezgahın başında

Antalya'da coğrafi işaretli serpme böreğini 1930 yılında ilk kez yapan Tevfik Çalışkaner'in torunu Tevfik Ekizler, dedesinden kalan mesleği yaklaşık 70 yıldır sürdürüyor. Henüz 12 yaşındayken ağabeyi Zeki ustanın yanında mesleğe başlayan 81 yaşındaki Ekizler, kentte "Lezzet ustası Börekçi Tevfik" olarak tanınıyor. Her sabah saat 05.00'te kalkarak dükkânının yolunu tutan Tevfik Ekizler, iş yerini açmasının ardından tezgâhın başına geçiyor. Hazırladığı börekleri 70 yıllık dökme fırında pişiren Ekizler, öğle saatlerine kadar tezgâhının başından ayrılmıyor.

'DEVAM ETMELİ'

Dedesinin 1930'lu yıllarda Kalekapısı'nda başlattığı mesleğin aile içinde kuşaktan kuşağa aktarıldığını belirten Ekizler, kendisinin de börekçiliği oğluna devretmek istediğini söyledi. Mesleğini severek yaptığını dile getiren Tevfik Ekizler, "Mesleğimi seviyorum. Bu, atalarımızdan kalma bir meslek. Dedem, 1930'lu yıllarda Kalekapısı'nda bu işe başlıyor. Oğluna öğretiyor, torununa öğretiyor. O torun da benim ağabeyim Zeki usta oluyor. Ben de mesleği ondan öğrendim. İnşallah ben de oğluma devredeceğim. Aileden gelen bu güzel mesleğin devam etmesini istiyoruz. Bu mesleğin devam etmesi için öncelikle işini severek yapacak ve hakkını vereceksin" diye konuştu.Serpme böreğin hazırlanmasındaki en önemli aşamanın hamurun kıvamı olduğunu belirten Ekizler, mevsim şartlarına göre hamurun yapısının da değiştirildiğini söyledi. Serpme börek ustası, böreğin püf noktalarını şöyle anlattı: "Serpme böreğin en önemli püf noktası, hamuru kıvamında yapmaktır. Hamur cıvık olursa da katı olursa da olmaz. Hamur zar gibi incecik açılmalıdır. Kalın açarsan veya kenarlarını kalın bırakırsan müşterinin ağzındaki lokma büyür, güzel olmaz" dedi.