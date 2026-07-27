Ahbap soruşturmasında yeni gelişme! O isimler geri adım attı: Feyza Altun ve Mahsun Kırmızıgül'den dikkat çeken itiraflar

Altun, soruşturma kapsamındaki iddiaları öğrendikçe öfkelendiğini ve üzüldüğünü ifade ederek, yaşananları "asla beklemediğini" söyledi.

Feyza Altun, Ahbap Derneği için herhangi bir bağış çağrısı yapmadığını, kendisinin de bağışta bulunmadığını söyledi.

KIRMIZIGÜL'DEN HALUK LEVENT'İN GEÇMİŞİNE İLİŞKİN ÇARPICI SÖZLER

Mahsun Kırmızıgül ise Haluk Levent'i gençlik yıllarından ve müzik hayatlarının ilk dönemlerinden itibaren tanıdığını anlattı. Levent'in o dönemde birtakım sorunlar ve alışkanlıklar nedeniyle zor şartlara sürüklendiğini belirten Kırmızıgül, bir dönem ceza infaz kurumuna girdiğini söyledi.

Kırmızıgül'ün şu sözleri dikkati çekti:

"Bir dönem ceza infaz kurumuna girdi. Kendisini kuruma bizzat biz götürüp teslim etmiştik. Bu zor durumlardan kurtulması için maddi manevi çok çaba gösterdik."

Kırmızıgül'ün bu anlatımı, Haluk Levent'in geçmişine ilişkin soruşturma dosyasına giren en çarpıcı beyanlardan biri oldu.

"DAHA DÜZGÜN BİR İŞ ÇIKARACAĞINI UMUYORDUM"

Kırmızıgül, 2023 yılında meydana gelen depremlerin ardından Ahbap Derneğinin önemli bir çıkış yaptığını söyledi.

Yapılacak yardımların yanı sıra Haluk Levent'in "daha düzgün bir iş çıkaracağı" umuduyla sevindiğini belirten Kırmızıgül'ün bu ifadesi, Levent'in geçmişine ilişkin bazı çekinceler taşıdığı şeklinde değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında gündeme gelen iddiaları duydukça büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Kırmızıgül, şunları söyledi: "Keşke bunlar yaşanmasaydı. Vicdanlar yaralanmıştır."

BİN 500 ÇADIR VE ADIYAMAN TEMASI

Deprem döneminde kendi imkânlarıyla Adıyaman'a gittiğini belirten Kırmızıgül, bölgede maddi ve manevi ciddi bir çaba gösterdiğini, yardımların organizasyon ve koordinasyonunda görev aldığını anlattı.

AFAD, kamu kurumları ve Ahbap Derneğiyle iletişim kurduğunu söyleyen Kırmızıgül, Haluk Levent'le de görüştüğünü belirtti. Kırmızıgül, derneğe şahsi olarak bağış yapmadığını ve vatandaşların bağışta bulunması için bir çağrı veya girişimde bulunmadığını savundu.

PİŞMANLIK VAR, MALİ İLİŞKİ YOK

Feyza Altun geçmişte yaptığı paylaşımı "hata" olarak nitelendirirken Mahsun Kırmızıgül yaşananların vicdanları yaraladığını söyledi. Her iki isim de Ahbap Derneğine bağışta bulunmadıklarını, bağış toplanması için çağrı yapmadıklarını ve dernekle herhangi bir mali ilişkilerinin olmadığını öne sürdü.

İfadelerde doğrudan bir suç itirafı yer almazken Altun'un açık pişmanlığı, Kırmızıgül'ün Haluk Levent'in geçmişine ilişkin anlatımları, ceza infaz kurumu ayrıntısı ve deprem dönemindeki temaslar soruşturmanın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.