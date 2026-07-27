Haberler Yaşam DOA’nın adım adım dönüşüm yolculuğu DOA’nın adım adım dönüşüm yolculuğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz’da hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminde iade edilen ambalajların geri dönüşüm sürecini anlatan bir paylaşım yaptı. Paylaşılan görüntülerde, ambalajların toplanmasından ayrıştırılmasına ve yeniden ham maddeye dönüştürülmesine kadar tüm aşamalar yer aldı. HABER MERKEZİ













Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan Sıfır Atık Hareketi'nin etkileri, birçok alanda görülüyor. Türkiye, Sıfır Atık alanındaki uygulamalarıyla dünyanın farklı ülkelerinde örnek alınıyor. Proje kapsamında yeni bir uygulama daha harekete geçirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1 Temmuz'dan itibaren Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasını Türkiye genelinde başlattı. Uygulamayla plastik, vatandaşlar tarafından cam ve alüminyum içecek ambalajlarının iade edilmesi için her iade edilen ambalaj başına 1 TL teşvik veriliyor.





BAKAN KURUM PAYLAŞTI

Vatandaşlar DOA'ya yoğun ilgi gösterirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TÜÇA'nın Sakarya Depolama ve Sayım Merkezi'nde içecek ambalajlarının nasıl değerlendirildiğine ilişkin görüntülü paylaşım yaptı. Bakan Kurum mesajında, "DOA çok sevildi, her iade geleceğimize bir nefes daha oldu. Peki, DOA Makinelerine bıraktığınız şişelere ne oluyor? İşte adım adım DOA'nın dönüşüm yolculuğu" ifadelerini kullandı. Görüntülerde iade noktalarından gelen PET ve alüminyum ambalajların balyalama hattında türlerine göre ayrıştırılıp preslendiği, cam ambalajların ise özel alanlarda biriktirilerek geri kazanım tesislerine sevke hazır hale getirildiği anlatıldı. DOA makinelerinin yanı sıra işletmelerin de kendi bünyelerinde biriktirdikleri DOA logolu içecek ambalajlarını saha operatörlerinin toplayıp bu tesise getirdiği belirtildi.