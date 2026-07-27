Euro banknotlarının tasarımı değişiyor

Gelecekte kullanılacak Euro banknotları için süreç devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) yeni banknotların seçimi için halk oylaması başlattı. Seçilen 10 finalist tasarım, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde tarafından tanıtıldı. Bin 200'den fazla önerinin incelendiği, Avrupa kültürü ve doğa zenginliği temalarının öne çıktığı belirtildi.

6 BÜYÜK TARİHİ FİGÜR

Ana temaların birinde bilim, sanat, edebiyat ve müzik alanında tarihi isimler yer alırken, diğerinde Avrupa'nın biyolojik çeşitliliği yer alıyor.

Kültür temalı seçenekte yeralan isimler şöyle:

- 5 Euro'da, ünlü Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas,

- 10 Euro'luk banknotta Alman besteci Ludwig van Beethoven,

- 20 Euro'luk banknotta ise Nobel ödüllü bilim insanı Marie Curie

- 50 Euro'da, Don Kişot'un yazarı Miguel de Cervantes,

- 100 Euro'luk banknotta Leonardo da Vinci,

- 200 Euro'luk banknotta ise Nobel Barış Ödüllü isim Bertha von Suttner.

KUŞ TÜRLERİ DE VAR

Diğer temada ise Avrupa'ya özgür kuş türleri yer alıyor. Bu banknotların diğer yüzünde ise Avrupa Parlamentosu, Avrupa Merkez Bankası gibi simge yapılar bulunuyor. Avrupa Parlamentosu - kaya sıvacı kuşu, Avrupa Komisyonu - yalıçapkını, Avrupa Merkez Bankası - arıkuşu, Avrupa Birliği Adalet Divanı - beyaz leylek, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Konseyi - kılıçgaga, Avrupa Sayıştayı - kuzey sümsük kuşu ile ilişkilendirilmiş.

HALK OYLAMASI

Halk oylamasının tamamlanmasının ardından ECB, yeni banknotların basımı için teknik ayrıntıları tamamlayacak. Bu banknotların 2026 yılının sonundan itibaren dolaşıma girmesi bekleniyor.