Gayrimenkul piyasasının parlayan yıldızı Bozburun

Muhteşem koyların bulunduğu Türkiye'nin güneybatı sahilinde Ege ve Akdeniz'in kesiştiği Marmaris, yakın zamana kadar hep turistik özellikleriyle gündeme geldi. Doğanın bütün unsurlarını ve güzelliklerini bünyesinde bulunduran kent, marinaları ve iskeleleri ile dalmaya ve yatçılığa meraklı turist kitlelerini de kendisine çekmeyi başardı.

CAZİBE MERKEZİ

Turizmle gelen bu hayranlığı sevdaya dönüştürenler daha sonradan müstakil ev ve villalar edinerek Marmaris'i öncelikli yaşam alanı olarak seçtiler. Yatırım hareketliliği deyince Marmaris'te özellikle Bozburun, Söğüt, Taşlıca hattına dikkat çekiliyor. Bozburun; gelişen yat turizmi, mega yat inşa kapasitesi, el değmemiş doğal güzellikleri ve planlanan milyon liralık altyapı ve marina yatırımları sayesinde gayrimenkul ve denizcilik sektöründe cazibe merkezi konumunda. Hisarönü Körfezi'nin merkezinde yer alan bölge, Türkiye'nin en önemli yelken ve mavi tur rotalarından biri. Geleneksel ahşap gulet üretiminin kalbi olan bölge, modern tekne imalatı projeleriyle endüstriyel yatırımları çekmektedir. Son dönemde devlet ve özel sektör eliyle yeni yat üretim alanları desteklenmiş. Bölgedeki deniz turizmi kapasitesini artırmak amacıyla milyonlarca liralık bağlama iskelesi ve yeni yat limanı projeleri hayata geçirilmekte. Bu durum ticari tesis, restoran ve turizm işletmesi yatırımlarını hızlandırmış. Doğal sit alanları sayesinde yapılaşmanın kontrollü olduğu bölge, yüksek katma değerli yatırımlara da olanak tanıyor.

YÜZDE 100 DEĞERLENDİ

GAYRİMENKUL danışmanı Ümit Baylan Bozburun-Söğüt ve Selimiye'nin 1 yılda yüzde 100 değerlendiğini, son 5 yıla bakıldığında ise fiyatların yüzde 300 arttığını dile getiriyor. Baylan, şunları söyledi: "Ben de kişisel olarak yatırım yaptım Geçen sene 3 liraya aldığımız yerler bugün 6 lira oldu. Doğal SİT alanlarının varlığı bile yatırıma engel olmuyor. Arkelojik SİT alanlarını yatırım amaçlı olarak alıyorlar, getiri oranı düşük. Yıllık yüzde 40-50 getiri sağlıyor."