Kan donduran damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesini gözünü kırpmadan öldürdü

Ankara'nın Güdül ilçesinde kan donduran bir aile faciası yaşandı. İddiaya göre bir damat, kayınpederi ve kayınvalidesini silahla vurarak hayatlarına son verdi. Cinayet şüphelisi gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 25 Temmuz Cumartesi günü Güdül ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile arasında çıkan tartışmanın ardından ismi henüz öğrenilemeyen damat, yanındaki silahla kayınpederi Yakup K. (48) ve kaynanası Emine K.'ye (48) ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden çiftin cenazeleri bugün Sincan Mezarlığı'nda defnedildi. Olay esnasında aynı silahla yaralanan damat ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.