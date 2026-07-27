Kar satıp ailesine destek oluyor

Antalya'nın Serik ilçesinde lise öğrencisi Hatice Kübra Erdal, babasının Toroslar'ın zirvesinden bin bir emekle getirdiği karlarla geleneksel lezzet "karlama" satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Yaşıtları tatil yaparken kavurucu sıcakta çalışan 14 yaşındaki Hatice Kübra, hem azmiyle örnek oluyor hem de Serik halkından yoğun takdir topluyor.

'HAYAT ALIŞTIRIYOR'

Yaşını duyan müşterilerin büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Hatice Kübra Erdal, "Yaşımdan dolayı başka bir yerde bir işte çalışamadığımız için kendi işimizde çalışıyoruz. Bu sayede geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Liseye yeni geçtim. Beni görenler, yaşımı duyduklarında şok oluyorlar. 14 yaşında olduğumu öğrenince çok şaşırıyorlar. Bu şekilde aileme destek oluyorum. Sıcaklarda çalışmaya alıştık, hayat bir şekilde alıştırıyor. Karlamamızın tadı efsane. Müşterilerimiz 'mükemmel' diyerek çok beğeniyor" diye konuştu.

'KAR KESİYORLAR'

Karın üretim ve getirilme aşamasındaki zorlukları anlatan baba Reşat Erdal ise dağlardaki dondurucu soğukla mücadele ettiklerini vurguladı. Kızının çalışkanlığıyla gurur duyduğunu belirten baba Erdal, "Karı, Gündoğmuş Eğrigöl Yaylası'ndan getiriyoruz. Türkiye'de bu mevsimde başka hiçbir yerde bu kalitede kar bulamazsınız. Dağda karı ağaç motoruyla, adeta odun keser gibi kesiyoruz. Karı aldığımız yerde adeta donuyorsunuz, öyle bir soğuk var. Tüm Serik halkını bu doğal lezzeti tatmaya bekliyoruz. Karın faydaları gerçekten çok fazla. Benim getirdiğim karı kızım burada satıyor, ben de bir yandan ağaç budama işlerine gidiyorum. Kızımın bu şekilde üretken olması, çalışması gurur verici. İnsanın evladı laf dinlerse, çarşı pazar gezmek yerine, internet ve televizyonla vakit öldürmek yerine evine destek verirse, her baba onunla gurur duyar" diye konuştu.