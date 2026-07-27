Manavgat’ta ölüm virajı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetteki iki aileden 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 08.30 sıralarında Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde iki ailenin bulunduğu, Erol Arslan (48) yönetimindeki kamyonet, kontrolden çıkarak 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler, sürücü Erol Arslan'ın yanı sıra, kamyonetteki Hatice Arslan (72), Ayla Arslan (46), İlayda Arslan (15), Ebrar Arslan'ın (12) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Abdurrahman Uğurlu (28) ve hamile olduğu öğrenilen Hatice Uğurlu (23) ise hastaneye sevk edildi.

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Antalya Valisi Hulusi Şahin kaza yerinde inceleme yaparak bilgi aldı. Vali Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın Konya- Antalya kara yolunun 36. kilometresinde 2 aileyi taşıyan minivanın virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucu meydana geldiğini ve 5 kişinin hayatının kaybettiğini söyledi.

'TAKİP EDİYORUZ'

Kazada bir aileden 4, bir başka aileden 1 kişinin hayatının kaybettiğini belirten Şahin, "Arslan ailesinden 4 kayıp var. Uğurlu ailesinin ise 4 yaşındaki oğlu vefat etti. Uğurlu ailesinden 2 yaralı var. Hamile anneyi Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdık. Bilinci açık inşallah iyi haber bekliyoruz. Baba Abdurrahman Uğurlu ise helikopter ile Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıları takip ediyoruz. Vefat eden vatandaşların araç içerisinden çıkarılması da tamamlandı. Özellikle Konya'dan hafta sonunu Antalya'da geçirmek isteyen vatandaşların sıkça kullandığı bir yol. Virajlı ve eğimli bir yol. Kazanın sebebi net değil, bu konudaki çalışmaları arkadaşlarımız yürütüyor" dedi.