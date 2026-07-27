OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? | 2026-2027 EĞİTİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2026?

Yeni eğitim öğretim yılı için beklenen tarih belli oldu. MEB'in 2026-2027 çalışma takvimini duyurmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, okulların açılacağı günü öğrenmiş oldu. Yaz tatilinin ardından milyonlarca öğrenci ders başı yapacak, yeni dönemin heyecanı başlayacak.

Öğrencilerin merakla beklediği 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvimle birlikte yeni dönemin ilk zilinin ne zaman çalacağı kesinlik kazanırken, veliler ve öğrenciler okul hazırlıklarına yöneldi. 2026-2027 okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar…