OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? | 2026-2027 EĞİTİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2026?

Yeni eğitim öğretim yılı için beklenen tarih belli oldu. MEB'in 2026-2027 çalışma takvimini duyurmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, okulların açılacağı günü öğrenmiş oldu. Yaz tatilinin ardından milyonlarca öğrenci ders başı yapacak, yeni dönemin heyecanı başlayacak.
Öğrencilerin merakla beklediği 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvimle birlikte yeni dönemin ilk zilinin ne zaman çalacağı kesinlik kazanırken, veliler ve öğrenciler okul hazırlıklarına yöneldi. 2026-2027 okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem dersleri 22 Ocak 2027 Cuma gününe kadar devam edecek ve ardından öğrenciler yarıyıl tatiline girecek.
OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?
27 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yaz tatilinin tamamlanıp okulların açılmasına tam 49 gün kaldı. Öğrenciler ağustos ayının bitimi ve eylül ayının ilk yarısı ile birlikte tatil sürecini geride bırakacak.
UYUM HAFTASI TARİHLERİ
Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak minik öğrenciler için uyum haftası programı erken başlayacak. Uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve minikler genel açılıştan bir hafta önce sıralarıyla buluşacak.