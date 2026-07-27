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Son dakika: Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı

Son dakika haberleri...Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadelerinin alınması için adliyeye çağrıldı.

İHA

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Son dakika: Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ile Hayko Cepkin'in ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması sürüyor. Bu kapsamda gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'in ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

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