SON DAKİKA: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 11 ismin test sonucu pozitif!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni bulgular ortaya çıktı. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve sosyal medya fenomeni Asude Mercan'ın da aralarında yer aldığı 11 kişinin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirlenirken, dosyadaki adli işlemler sürüyor.
11 İSMİN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve fenomen Asude Mercan'ın da aralarında bulunduğu 11 ismin test sonucu pozitif çıktı.
İşte pozitif çıkan isimler:
Akın ALTAN
Asude MERCAN
Ayşenur BALCI
Buğra BALKAYA
Büşra TATAR
Cenk ÇÖTELİ
Emre AVAR
Hilal Zeynep HEDBE
İlyas YALÇINTAŞ
Orhan YILDIZ
Şefik Ömer DOLMAN