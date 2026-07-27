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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 11 ismin test sonucu pozitif!

SON DAKİKA: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 11 ismin test sonucu pozitif!

Son dakika: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile sosyal medya fenomeni Asude Mercan'ın da aralarında bulunduğu 11 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı. İşte detaylar...

SABAH

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni bulgular ortaya çıktı. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve sosyal medya fenomeni Asude Mercan'ın da aralarında yer aldığı 11 kişinin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirlenirken, dosyadaki adli işlemler sürüyor.

11 İSMİN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve fenomen Asude Mercan'ın da aralarında bulunduğu 11 ismin test sonucu pozitif çıktı.

İşte pozitif çıkan isimler:

Akın ALTAN

Asude MERCAN

Ayşenur BALCI

Buğra BALKAYA

Büşra TATAR

Cenk ÇÖTELİ

Emre AVAR

Hilal Zeynep HEDBE

İlyas YALÇINTAŞ

Orhan YILDIZ

Şefik Ömer DOLMAN

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