Haberler Yaşam "Teslim olmam, ölürüm!" Plevne'nin Aslanı Gazi Osman Paşa'nın efsane destanı 'Teslim olmam, ölürüm!' Plevne'nin Aslanı Gazi Osman Paşa'nın efsane destanı Dünyanın en güçlü ordularına karşı 145 gün boyunca bir avuç askerle meydan okudu! Plevne müdafaasıyla tüm dünyanın saygısını kazanan Gazi Osman Paşa’nın inanılmaz direniş hikayesi. HABER MERKEZİ













Türk askeri tarihinin en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Plevne savunmasının baş aktörü Gazi Osman Paşa, aradan yüzyıllar geçmesine rağmen adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Dijital haber platformlarının ve tarih okurlarının gözdesi olan bu hikaye, stratejik dehası ve ölümü göze alan teslim olmama iradesiyle okuyucuyu ekran başına kilitliyor.





PLEVNE'DE YAZILAN DÜNYA TARİHİ

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sırasında, Rus ve Romen müttefik kuvvetleri sayıca ve teçhizatça kat kat üstün bir orduyla Tuna'yı geçip İstanbul yoluna koyulmuştu. Karşılarında ise durdurulamaz denilen bu devasa kuvvete karşı sadece birkaç bin askerle Plevne kasabasında taarruz hattı kuran bir Osmanlı komutanı vardı: Osman Nuri Paşa.