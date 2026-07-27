Türkiye'de çok az bilinen gizli cennetleri! Giden dönmek istemiyor

KAPIKIRI KÖYÜ (AYDIN)
Bafa Gölü'nün hemen kıyısında, Antik Herakleia kentinin kalıntıları üzerine kurulmuş olan Kapıkırı Köyü, adım attığınız an sizi bambaşka bir yüzyıla ışınlıyor.
KAPIKIRI KÖYÜ (AYDIN)
Bafa Gölü'nün hemen kıyısında, Antik Herakleia kentinin kalıntıları üzerine kurulmuş olan Kapıkırı Köyü, adım attığınız an sizi bambaşka bir yüzyıla ışınlıyor.
TEKE KOYU (MUĞLA)
Datça denince herkesin aklına Palamutbükü veya Hayıtbükü gelir ancak Teke Koyu, sarp yolları nedeniyle kitle turizminden tamamen korunmayı başarmış bir cennet.
Bördübet Koyu (Marmaris)
Adını "Kuş yatağı" kelimesinden alan Bördübet, Marmaris'in en iyi saklanan sırlarından biri. Bir nehir gibi karaya süzülen deniziyle kampçılar ve doğaseverler için adeta zamandan izole bir sığınak.
MAZI (MUĞLA)
Bodrum'un yoğun, gürültülü ve hareketli yaşamına sadece bir saat mesafede yer alan Mazı Köyü, betonlaşmaya karşı direnen yapısıyla tam bir Ege masalı sunuyor.
Sivas'ın Gürün ilçesinde saklı olan GÖKPINAR GÖLÜ, adeta doğal bir camı andıran berraklığıyla görenleri şoke ediyor. Gölün en önemli özelliği gün ışığını en derin noktasına kadar yansıtmasıdır. Berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle "doğal akvaryum" olarak da adlandırılan Gökpınar Gölü'nde kırmızı benekli alabalık türü bulunmaktadır.
HAMSİLOS KOYU (SİNOP)
Hamsilos Tabiat Parkı; Parka adını veren denizin bir nehir gibi kara içine girdiği Karadeniz'deki ria tipi kıyı oluşumunun en güzel örneklerinden biri olan Hamsilos Koyu (halk arasında Hamsaroz olarak da söylenmektedir) ile Akliman Koyu gibi eşsiz güzellikteki iki doğal limanı, bataklık-kumul-deniz ve ormanlık alanları ile zengin biyoçeşitliliği bir arada barındıran doğa harikası bir alan olup İl Merkezine 14 kilometre uzaklıktadır.
BAĞIRGANLI (KOCAELİ)
Zaman zaman hırçınlaşan Karadeniz'in Kandıra kıyılarında oluşturduğu harikalardan biridir. Meşhur Kandıra taşının Karadeniz'in aksine, uyumlu ve yumuşak oluşunun katkısı da büyüktür.
SÜLÜKLÜ GÖL (BOLU)
Sülüklügöl Tabiat Parkı Bolu Mudurnu ilçe sınırları içinde Mudurnu'ya 50 km uzaklıkta bulunmaktadır. Günümüzden yaklaşık 300 yıl önce heyelan sonucu oluşan göl Milli Parklarca koruma altındadır ve el değmemiş bir güzelliğe sahiptir. Göle adını veren sülükler ise artık gölde bulunmamaktadır. 6 hektar alanı olan göl, özellikle yaz aylarında doğa severlere keyifli vakit geçirme imkanı sunmaktadır. Göl çevresinde yer alan 7 ünitelik glamping (lüks çadır) tesisinde konaklama imkanı bulunmaktadır.