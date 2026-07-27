YKS TERCİH DÖNEMİ 2026 | YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2 - 4 yıllık üniversite puanları ve kontenjanları belli oldu mu?

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih maratonu başladı. Adayların gündeminde şimdi ÖSYM 'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu, başvuru tarihleri, üniversitelerin kontenjan bilgileri ve puan sıralamaları yer alıyor. ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı? 2 - 4 yıllık üniversite puanları ve kontenjanları belli oldu mu? Detaylar…

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, AYIN KAÇINDA BİTECEK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) sonuçları 21 Temmuz'da açıklandıktan sonra adaylara ön bilgi vermek amacıyla 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Buna göre YKS tercihleri, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). ÖSYM'ye posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.