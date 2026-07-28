Ankara'da aile faciası! Silahına sarılan damat dehşet saçtı

Olay, önceki gün Ankara 'nın Güdül ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi'nde meydana geldi. Aile arasında çıkan tartışma sırasında ismi henüz öğrenilemeyen damat, yanında bulundurduğu tabanca ile kayınpederi Yakup K. ve Emine K.'ya ateş etti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Yakup K. ve Emine K. çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay esnasında yaşanan arbedede kendisi de hafif yaralanan damat ise emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.